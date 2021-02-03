"Atıf alan yayın sayısı 21 bin 690'a ulaştı"
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"Atıf alan yayın sayısı 21 bin 690'a ulaştı"

03.02.2021 10:38 | Son Güncelleme: 03.02.2021 10:43

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından açıklanan 2019 yılına ait Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu'nu değerlendiren Prof. Dr. Nail Öztaş, üniversitelerin bilimsel rekabetteki en önemli göstergelerinden atıf sayısının, en çok kullanılan bilimsel performans ölçütlerinden biri olduğunu söyledi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından açıklanan 2019 yılına ait Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu'nu değerlendiren Prof. Dr. Nail Öztaş, üniversitelerin bilimsel rekabetteki en önemli göstergelerinden atıf sayısının, en çok kullanılan bilimsel performans ölçütlerinden biri olduğunu söyledi. Öztaş, "Türkiye'de yüzde 10'luk dilimde atıf alan yayın sayısı 21 bin 690'a ulaştı" dedi.

Türkiye'deki 189 üniversite YÖK tarafından değerlendirildi. 2018'e göre üniversitelerde ciddi bir gelişme kaydedildiğini ifade eden İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nail Öztaş, "Ar-Ge projeleri bir önceki yıla oranla yüzde 44 artarak 8 bin 362'ye yükseldi. İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin de Ar-Ge'ye harcadığı yatırım bütçesi oranı yüzde 47,3'e çıktı" diye konuştu.

Akademisyen başına düşen ulusal ve uluslararası hakemli dergilerdeki yayın sayıları hakkında bilgi veren Öztaş, "Raporlar, ulusal hakemli dergilerdeki kişi başına düşen yayın sayısının 0,05'ten 0,11'e, uluslararası hakemli dergilerdeki kişi başına düşen yayın sayısının ise 0,31'den 0,36'ya yükseldiğini gösteriyor. Yüzde 10'luk dilimde atıf alan yayın sayısı da 21 bin 690 olarak görülüyor" dedi.

"YAPILAN ATIFLAR ARTIYOR"

TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin tarafından indekslenen İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi'ne (İGÜSBD) yapılan atıfların da her geçen gün arttığını ifade eden Öztaş, "2021 yılı Ocak ayı itibariyle 62 atıfa ulaşan dergi, indirme rakamlarında da yükselişte. Bu ay itibariyle TÜBİTAK ULAKBİM rakamlarına göre dergi içeriği 337 bin 508 defa indirilmiş durumda. 2021 Ocak ayı itibariyle dergiye 449 makale gönderildi ve bu makalelerin 236'sı dergi hakemlerinden olumlu rapor alarak yayınlandı. Halen işlemde olan çok sayıda makale bulunuyor" diye konuştu.

"ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ NİTELİĞİNDE"

İGÜSBD'nin uluslararası hakemli dergi niteliğine sahip olduğu ve yılda iki kez nisan ve ekim aylarında yayımlandığını söyleyen İGÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli ise, "Dergide araştırma makaleleri, derleme makaleler ve kitap incelemeleri yayınlanıyor. Yayınlanan makaleler içinde araştırma makalelerinin oranı yüzde 85 düzeyinde. Dergiye felsefe, halkla ilişkiler, idari bilimler, iktisat, iletişim bilimleri, istatistik, işletme, lojistik, psikoloji, siyasal bilimler ve sosyoloji konu başlıkları çerçevesindeki bilimsel makaleler kabul ediliyor" dedi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın "Üniversitelerimizin göstergelerinde gözle görülür bir iyileşmenin olduğunu söyleyebiliriz" ifadelerini hatırlatan Gayretli, "Raporlar üniversitelerin gelişiminin ve başarılarının ölçülmesi açısından önem arz ediyor" diye konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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