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Atıcılıkta Sivas'a iki madalya birden

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Atıcılıkta Sivas'a iki madalya birden

Konya'da yapılan Türkiye Güz Kupası Trap Bölgesel Lig 3. yarışmasına Sivas'ı temsilen katılan sporcular 2 madalya kazandı.

KONYA (İHA) - Konya'da yapılan Türkiye Güz Kupası Trap Bölgesel Lig 3. yarışmasına Sivas'ı temsilen katılan sporcular 2 madalya kazandı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan "Türkiye Güz Kupası Trap Bölgesel Lig 3.yarışması" Konya'da yapıldı.

Konya Trap Skeet Atış Poligonunda yapılan yarışmaya 150 sporcu katılarak dereceye girebilmek için hünerlerini sergiledi.

Sivas'ı temsilen yarışmaya katılan sporcular madalya ile dönmeyi başardı. Sporculardan Anıl Kutluca altın madalya kazanırken, Ayşe Melek Çırakbel ise bronz madalya alarak Sivas'a döndü.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ise, Sivas'a madalya ile dönen sporcuları tebrik etti. - SİVAS

Atıcılıkta Sivas'a iki madalya birden

Atıcılıkta Sivas'a iki madalya birden

Atıcılıkta Sivas'a iki madalya birden

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