Atıcılıkta Manisa Bbsk'lı Eren Karaçor, Türkiye Üçüncüsü Oldu

Manisa Büyükşehir Belediyespor Atıcılık takımı sporcusu Eren Karaçor, Samsun'da gerçekleştirilen Havalı ve Ateşli Silahlar Türkiye Gençler Milli Takım Seçmelerinde 3x40 disiplininde Türkiye 3. sü oldu ve milli takım aday kadrosuna girmeyi hak etti.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Atıcılık takımı sporcusu Eren Karaçor, Samsun'da gerçekleştirilen Havalı ve Ateşli Silahlar Türkiye Gençler Milli Takım Seçmelerinde 3x40 disiplininde Türkiye 3. sü oldu ve milli takım aday kadrosuna girmeyi hak etti.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Havalı ve Ateşli Silahlar Türkiye Gençler Milli Takım seçmeleri, Bafra Şehit Mustafa Serin Atış Poligonunda yapıldı. Müsabakalara çeşitli illerden yaklaşık 300 sporcu katıldı. Manisa Büyükşehir Belediyespor Atıcılık takımı sporcusu Eren Karaçor, müsabakada başarılı atışları ile milli takım aday kadrosuna girme hakkını kazandı.

Kadayıfçılar, Karaçor'u Kutladı

Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkan Yardımcısı Hakan Kadayıfçılar, sporcumuz Eren Karaçor'u elde ettiği başarıdan ötürü tebrik etti. Kadayıfçılar, "Başarılı atışları ile 3x40 disiplininde Türkiye 3. sü olan seçilen sporcumuz Eren Karaçor'u kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Kaynak: Habermetre