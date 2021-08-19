Atıcılıkta Manisa BBSK'lı Eren Karaçor, Türkiye Üçüncüsü Oldu

Manisa Büyükşehir Belediyespor Atıcılık takımı sporcusu Eren Karaçor, Samsun'da gerçekleştirilen Havalı ve Ateşli Silahlar Türkiye Gençler Milli Takım Seçmelerinde 3x40 disiplininde Türkiye 3.sü oldu ve milli takım aday kadrosuna girmeyi hak etti.