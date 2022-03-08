Atıcılıkta ISSF Plak Atışları Dünya Kupası başladı

Atıcılıkta ISSF Plak Atışları Dünya Kupası, Kıbrıs Rum Kesimi'nde başladı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa kentinde 19 Mart Cumartesi gününe kadar devam edecek organizasyonda 13 milli sporcu mücadele edecek.

Kafilede yer alan sporcular ve kategorileri şöyle:

Yavuz İlnam (Trap Erkekler), Oğuzhan Tüzün (Trap Erkekler), Nedim Tolga Tunçer (Trap Erkekler), Murat İlbilgi (Trap Erkekler), Safiye Sarıtürk (Trap Kadınlar), Rümeysa Pelin Kaya (Trap Kadınlar), Mustafa Serhat Şahin (Skeet Erkekler), Bilgin Üstündağ (Skeet Erkekler), Fuat Çakar (Skeet Erkekler), Ahmet Baran (Skeet Erkekler), Nur Banu Özpak (Skeet Kadınlar), Aylin Sarmat (Skeet Kadınlar), Sena Can (Skeet Kadınlar).