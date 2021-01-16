Atıcılıkta ilk olimpiyat madalyası için hedef Tokyo

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Ufuk Arman, branşlarındaki ilk olimpiyat madalyasına Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Ufuk Arman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, federasyon olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde gerekli tedbirleri alarak yarışmalara devam ettiklerini söyledi.

Atıcılıkta önemli işlere imza attıklarını dile getiren Arman, şu ana kadar alınan kotalara göre Tokyo Olimpiyat Oyunları'na 4 sporcuyla katılacaklarını dile getirdi.

Arman, olimpiyat kotası alan sporcuların Kovid-19 sürecinde hazırlıklarını aksatmadan sürdürdüğünü vurgulayarak, "Sporcularımızdan İsmail Keleş ve Yusuf Dikeç havalı tabancada, Ömer Akgün havalı tüfekte, Özgür Varlık ise rapid tabancada bizleri temsil edecek. Rapid tabancada olimpiyatlarda ilk kez mücadele edeceğiz. Havalı tüfekte 1988 Seul Olimpiyat Oyunları'na bayanlarda katılmıştık. Bu sefer erkek havalı tüfekte de ilk kez yarışacağız. Bizim için ilklerin yaşanacağı bir olimpiyat olacak." diye konuştu.

"Başarıyla dönmeyi ümit ediyoruz"

Tokyo Olimpiyat Oyunları için 2 kota beklentisinde daha olduklarını vurgulayan Arman, "Kota havuzunda olan sporcularımız bunu yapabilecek performansta." dedi.

Arman, sporcuların performansından memnun olduklarını anlatarak, "Dünya sıralamasında önlerde olan sporcularımız var. Bunlar madalya ümidi demek. Olimpiyatların ertelenmesinin kimi sporcu için avantaj kimisi için de dezavantaj olduğu söyleniyor. Bizim sporcularımız için hazırlıkların devam ediyor olması, onlara biraz daha güç vermiş gibi gözüküyor. Çünkü eksiklerimizi kapatmak ve biraz daha iyi hazırlanmak için fırsat oldu. Ertelemeyi fırsata çevirip olimpiyatlardan başarıyla dönmeyi ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Atıcılıkta yakaladıkları ivmeyi olimpiyatlardaki başarıyla süslemek istediklerini belirten Arman, "Olimpiyatlarda madalya şansımız var. Atıcılıkta 1968'den itibaren her olimpiyata katıldık. Ne yazık ki madalya kazanamadık. Belki de Tokyo bunu kırabileceğimiz, yeni adım atabileceğimiz bir basamak olacak. Eğer madalya alabilirsek, atıcılığa çok önemli bir etki getireceğini düşünüyorum. Sporcularımızın hepsinde madalya alacak kapasite var." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal