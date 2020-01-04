Atıcılıkta gözler Tokyo 2020'de

04.01.2020 11:36 | Son Güncelleme: 04.01.2020 11:36

Atıcılıkta Trap-Skeet Milli Takımlar Antrenörü Ali Rıza Bilgin, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılarak derece elde etmek istediklerini söyledi.

Bilgin, AA muhabirine açıklamasında, merkez Meram ilçesi Saraçoğlu Mahallesi'ndeki atış poligonunda antrenman yapan sporcuların, en iyi şekilde organizasyonlara hazırladığını belirtti.

Bir kentte uluslararası müsabakaların yapılabilmesi için en az beş poligon şartının olduğunu anımsatan Bilgin, şunları kaydetti:

"2019 yılı itibarıyla Konya'daki trap-skeet poligonu olimpik standartlara kavuşturuldu. En son tribün eksiğimiz vardı. 680 kişilik tribünümüzün de tamamlanmasıyla uluslararası müsabakalar için teknik olarak her şeyimiz tamamlandı. Biz şu an burada Bilgin Atıcılık Spor Kulübü olarak faaliyet gösteriyoruz. Tabii ayrıca milli takım antrenörlüğü de yapıyorum. Milli sporcularımızı şampiyonalara hazırlıyoruz. Konya'daki poligonumuzda, 2021 İslami Dayanışma Oyunları'yla ilk defa uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapacağız. Ayrıca Uluslararası Atıcılık Federasyonuna başka uluslararası faaliyetler için de başvuruda bulunduk. İnşallah onların alacağı karar doğrultusunda Avrupa ve dünya şampiyonaları da bundan sonra Konya'da organize edilebilecek."

"Konya'daki trap-skeet poligonu dünyanın en iyileri arasında"

Bilgin, 2021 İslami Dayanışma Oyunları ev sahipliğinin Konya'ya verilmesinin kendilerini mutlu ettiğini dile getirerek, gelecek misafirleri en iyi şekilde ağırlayacaklarını vurguladı.

İslami Dayanışma Oyunları'nın 5'incisinin Konya'da düzenleneceğini hatırlatan Bilgin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İslam ülkeleri arasında yapılan mini olimpiyatlar da diyebiliriz. Bu organizasyonda 21 branşta müsabakalar yapılacak. Trap-skeet branşı ise bizim bu poligonda yapılacak. Ömrümün yaklaşık 25 yılı uluslararası arenalarda geçti. Dünyada hemen hemen görmediğim poligon kalmadı. Konya poligonu gerek fon, gerek ulaşım, gerek yerleşim bakımından dünyanın sayılı poligonları arasında. Buradaki oyunlarda da sporcularımız iddialı. Bundan önceki İslami Dayanışma Oyunları'nda takım halinde ikinci ve üçüncülüğümüzün yanı sıra iki sporcumuz da altın madalya aldı. İnşallah bu müsabakalarda da derece alırız diye ümit ediyorum."

"Hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda derece elde etmek"

Kar, kış, soğuk, yağmur demeden antrenmanlara devam ettiklerini kaydeden Bilgin, millilerin yanı sıra kulüp sporcularının da yer aldığı 17 atıcıyla çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı.

Bu sene yapılacak olimpiyatlara kadar kota alabilecekleri 3 organizasyonun daha düzenleneceğine dikkati çeken Bilgin, şu değerlendirmede bulundu:

"Olimpiyatlara kadar iki Dünya Kupası, bir de Avrupa Şampiyonası olacak. Bu üç organizasyondan kota alma şansı olacak. İnşallah biz de kota almak için var gücümüzle çalışacağız. Bu üç organizasyonda da kota almak istiyoruz. Hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılarak Türkiye adına derece elde etmek. Tüm hevesimizle bunun için çalışıyoruz."

Kaynak: AA