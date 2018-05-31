Atıcılıkta Başarıdan Başarıya Koşuyor

SİNAN ÖZMÜŞ - Ateşli silah yarışlarında çeşitli dereceleri bulunan Barış Berat Beşenk, ateşli silah poligonu olmadığı için havalı silahla hazırlandığı şampiyonalarda başarıdan başarıya koşuyor.



Mardin'de devlet memuru babasının teşvikiyle başladığı atıcılıkta, havalı silah ve ateşli silahlar kategorilerinde Türkiye Kupası'nda birincilik, Türkiye şampiyonalarında ise ikincilik ve üçüncülük dereceleri elde eden Barış Beşenk (19), 2017-2018 eğitim yılında Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Spor Bilimleri Antrenörlük Bölümü'nü kazanması üzerine yerleştiği Antalya'da, öğrenciliğinin yanı sıra profesyonel spor hayatını da devam ettiriyor.

Antalya'da sporcular için ateşli silahlar poligonu olmaması nedeniyle Antalya Spor Salonu'ndaki havalı silahlar poligonunda, ateş etmeden kuru tetik antrenmanlarıyla şampiyonalara hazırlanıyor.

"Atıcılık benim için vazgeçilmez bir spor"

Barış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, silaha olan merakı nedeniyle babasının yönlendirmesiyle atıcılığa başladığını belirterek, yaklaşık 6 yıldır bu sporu yaptığını söyledi.



Eline aldığı ilk silahın ve giydiği ceketin verdiği hissiyatın kendisini mutlu ettiğini dile getiren Barış, şöyle konuştu:



"Atıcılık benim için vazgeçilmez bir spor. 6 yıl boyunca Türkiye birinciliği, ikinciliği ve üçüncülüğünü birçok kez elde ettim. Takım arkadaşlarımla birlikte de ayrıca dereceler aldık. Olimpiyatlara hazırlık merkezine seçildim. Üniversiteyi kazandıktan sonra sporuma Antalya'da devam ettim. Antalya adın ilk gittiğim müsabakada derece elde ettim."



"Ateşli silahlar poligonu yok"

Barış, Mardin'deki spor salonunun arkasındaki arazide yaptığı ateşli silah antrenmanını, Antalya'da ateşli silahla atış yapabileceği bir poligonun olmaması nedeniyle Antalya Spor Salonu'ndaki havalı silahlar poligonunda kuru tetikle gerçekleştirdiğini aktardı.

"Poligonumuzun olmaması ve kuru tetik antrenmanları bize engel değil. Her zaman yolumuza devam ediyoruz." diyen Barış Beşenk, şu anda milli takım yolunda çalışmalarını sürdürdüğünü, Avrupa ve dünya şampiyonaları ile olimpiyatlara gitmeyi hedeflediğini söyledi.

"Hedefimiz olimpiyatlarda madalya"

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görevli antrenör Abdurrahman Vural da Mardin'de atıcılığa başlayan sporcusuyla 8 aydır sürekli çalıştıklarını ifade etti.

Vural, sporcusunun Antalya adına yarıştığı ilk yarışma olan Mersin'deki Ateşli Silahlar Grup Yarışması'nda 50 metre tüfek yat disiplininde ikinci ve 50 metre tüfek 3x40 disiplininde ise birinci olduğunu belirtti.



Barış'ın milli takım seçmelerine katılmaya hak kazandığını dile getiren Vural, "Çocuğumuzun yetenekli olduğuna inanıyoruz. Bunu zaten kendisi çalışmalarıyla gösteriyor. Hedefimiz olimpiyatlarda altın madalya kazanmak." diye konuştu.