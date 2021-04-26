Atıcılıkta Azerbaycan'da düzenlenecek Dünya Kupası iptal edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Atıcılıkta Azerbaycan'da düzenlenecek Dünya Kupası iptal edildi

Atıcılıkta Azerbaycan'da düzenlenecek Dünya Kupası iptal edildi
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Azerbaycan'da gerçekleştirilmesi planlanan Uluslararası Atıcılık Sporları Federasyonu (ISSF) Tüm Dallar Dünya Kupası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.

Azerbaycan'da gerçekleştirilmesi planlanan Uluslararası Atıcılık Sporları Federasyonu (ISSF) Tüm Dallar Dünya Kupası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.

Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamada, "21 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası, Kovid-19 salgını tedbirleri nedeniyle iptal edilmiştir." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

Son dakika haberleri | Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesine tepki Açıklaması
Son dakika haberleri | Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki Açıklaması
Azerbaycan'dan Biden'in 'soykırım' ifadesine tepki: Tarihi hata
Azerbaycan'dan Biden'in "soykırım" ifadesine tepki: Tarihi hata
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Fuat Oktay Engin Altay Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Gündeş Hande Erçel Burak Sergen Burcu Biricik
Spor Diego Rıza Kayaalp Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Muğla Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Atıcılıkta Azerbaycan'da düzenlenecek Dünya Kupası iptal edildi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 18:22:49. #1.15#

title