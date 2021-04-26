Atıcılıkta Azerbaycan'da düzenlenecek Dünya Kupası iptal edildi

Azerbaycan'da gerçekleştirilmesi planlanan Uluslararası Atıcılık Sporları Federasyonu (ISSF) Tüm Dallar Dünya Kupası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.

Azerbaycan'da gerçekleştirilmesi planlanan Uluslararası Atıcılık Sporları Federasyonu (ISSF) Tüm Dallar Dünya Kupası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.

Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamada, "21 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası, Kovid-19 salgını tedbirleri nedeniyle iptal edilmiştir." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar