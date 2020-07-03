Atıcılıkta Ateşli Silahlar Gençler Avrupa Şampiyonası iptal edildi
Atıcılıkta Ateşli Silahlar Gençler Avrupa Şampiyonası iptal edildi.
03.07.2020 12:01 | Son Güncelleme: 03.07.2020 12:28
Atıcılıkta Ateşli Silahlar Gençler Avrupa Şampiyonası iptal edildi.
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamada, Avrupa Atıcılık Konfederasyonunun (ESC), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Ateşli Silahlar Gençler Avrupa Şampiyonası'nın yapılmamasına karar verdiği belirtildi.
Şampiyona, Hırvatistan'ın Osijek kentinde 07-14 Eylül 2020 tarihlerinde düzenlenecekti.
Kaynak: AA