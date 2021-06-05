Atıcılıkta 2021 Avrupa Tüm Dallar Şampiyonası sona erdi
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Atıcılıkta 2021 Avrupa Tüm Dallar Şampiyonası sona erdi

Atıcılıkta 2021 Avrupa Tüm Dallar Şampiyonası sona erdi
Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

Atıcılıkta 2021 Avrupa Tüm Dallar Şampiyonası bugün düzenlenen ateşlemeli tabanca müsabakalarının ardından tamamlandı.

Atıcılıkta 2021 Avrupa Tüm Dallar Şampiyonası bugün düzenlenen ateşlemeli tabanca müsabakalarının ardından tamamlandı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenen şampiyonanın son gününde 25 metre merkez ateşlemeli tabanca kategorisi yarışları yapıldı.

Yarışlar sonucunda Özgür Varlık'ın 577, Yusuf Dikeç'in 572, Yavuz Keskin'in ise 545 puanla sıralama müsabakalarını tamamladığı ve dereceye giremediği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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