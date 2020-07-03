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Atıcılıkta 15 Temmuz organizasyonları

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla 3 ayrı organizasyon düzenleyecek.

Atıcılıkta 15 Temmuz organizasyonları
03.07.2020 13:15 | Son Güncelleme: 03.07.2020 14:01

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü dolayısıyla 3 ayrı organizasyon düzenleyecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Ateşli Silahlar Gençler 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Kupası, Mersin'de 15-18 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

17-19 Temmuz tarihlerinde Bursa ve Konya'da da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Kupası Trap Bölgesel Lig 1. ve 2. bölge organizasyonları gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

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