Peru'da devam eden Atıcılık Tüm Dallar Gençler Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Taha Şükrü Baltacı, Türkiye rekoru kırdı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Lima'daki organizasyonda 50 metre tüfek yat genç erkekler kategorisinde mücadele eden Taha Şükrü Baltacı, 617.9 puanla Türkiye rekoru kırarak müsabakayı 10. sırada tamamladı.

Milli sporcu Yasemin Beyza Yılmaz, 25 metre spor tabanca kategorisindeki müsabakanın ilk etabını 285 puanla 14. bitirdi. Milli sporcu yarın 2. etapta mücadele edecek.

Türkiye'nin 17 sporcuyla yer aldığı organizasyon, 10 Ekim Pazar günü sona tamamlanacak.