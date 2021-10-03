Atıcılık: Tüm Dallar Gençler Dünya Şampiyonası

Tüm Dallar Gençler Dünya Şampiyonası, Peru'nun Lima kentinde devam ediyor.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 27 Eylül-10 Ekim tarihlerinde düzenlenen şampiyonada, 10 Metre Havalı Tabanca Genç Erkekler Takımı, ABD ile bronz madalya mücadelesine çıktı. Milli sporcular Mustafa İnan, Yiğit Yıldırım ve Adnan Efe Uçar finalde ABD'ye 10-16 skorla yenilerek müsabakayı 4. sırada tamamladı.

Skeet Karışık Takım müsabakasında yarışan milli sporcular Muhammed Seyhun Kaya ile Sena Can takım halinde attıkları 127 puanla sıralama müsabakasını 9. sırada bitirdi.