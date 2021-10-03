Atıcılık: Tüm Dallar Gençler Dünya Şampiyonası
AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
Tüm Dallar Gençler Dünya Şampiyonası, Peru'nun Lima kentinde devam ediyor.
Tüm Dallar Gençler Dünya Şampiyonası, Peru'nun Lima kentinde devam ediyor.
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 27 Eylül-10 Ekim tarihlerinde düzenlenen şampiyonada, 10 Metre Havalı Tabanca Genç Erkekler Takımı, ABD ile bronz madalya mücadelesine çıktı. Milli sporcular Mustafa İnan, Yiğit Yıldırım ve Adnan Efe Uçar finalde ABD'ye 10-16 skorla yenilerek müsabakayı 4. sırada tamamladı.
Skeet Karışık Takım müsabakasında yarışan milli sporcular Muhammed Seyhun Kaya ile Sena Can takım halinde attıkları 127 puanla sıralama müsabakasını 9. sırada bitirdi.
AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri