Atıcılık Tüm Dallar Gençler Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Muhammed Seyhun Kaya, finalde yarışmaya hak kazandı.

Türkiye Avcılık ve Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenen şampiyonada skeet genç erkekler kategorisinde yarışan Muhammed, 114 puanla finale çıktı. Aynı müsabakada Ahmet Baran 111 puan alırken, Ali Can Arabacı ise 97 puanla elde etti.

Skeet genç kadınlar kategorisinde yarışan Sena Can ise 90 puanla sıralama müsabakasını 21. sırada tamamladı.

Türkiye'nin 17 sporcuyla yer aldığı organizasyon, 10 Ekim Pazar günü sona erecek.