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Atıcılık: Tüm Dallar Gençler Dünya Şampiyonası

AA / Musa Samur - Haberler | Spor
Atıcılık: Tüm Dallar Gençler Dünya Şampiyonası

Atıcılık Tüm Dallar Gençler Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Yasemin Beyza Yılmaz, bronz madalya elde etti.

Atıcılık Tüm Dallar Gençler Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Yasemin Beyza Yılmaz, bronz madalya elde etti.

Türkiye Avcılık ve Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenen şampiyonada kadınlar 10 metre havalı tabanca kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Yasemin Beyza Yılmaz, bronz madalya kazandı.

Türkiye'nin 17 sporcuyla yer aldığı organizasyon, 10 Ekim Pazar günü sona erecek.

AA / Musa Samur - Spor Haberleri
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