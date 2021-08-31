Atıcılık: Plak Atışları Gençler Dünya Kupası
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Atıcılık: Plak Atışları Gençler Dünya Kupası

Atıcılık: Plak Atışları Gençler Dünya Kupası
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor

Kazakistan'da devam eden Plak Atışları Gençler Dünya Kupası'nın karışık takım müsabakasında Sena Can-Muhammet Seyhun Kaya ekibi, bronz madalya elde etti.

Kazakistan'da devam eden Plak Atışları Gençler Dünya Kupası'nın karışık takım müsabakasında Sena Can-Muhammet Seyhun Kaya ekibi, bronz madalya elde etti.

Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Almatı kentindeki organizasyonda Türkiye'yi skeet karışık takım müsabakasında temsil eden Sena Can-Muhammet Seyhun Kaya ikilisi, üçüncü oldu.

Organizasyon, 6 Eylül Pazartesi günü sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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