Atıcılık: Plak Atışları Gençler Dünya Kupası

Kazakistan'da devam eden Plak Atışları Gençler Dünya Kupası'nın karışık takım müsabakasında Sena Can-Muhammet Seyhun Kaya ekibi, bronz madalya elde etti.

Kazakistan'da devam eden Plak Atışları Gençler Dünya Kupası'nın karışık takım müsabakasında Sena Can-Muhammet Seyhun Kaya ekibi, bronz madalya elde etti.

Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Almatı kentindeki organizasyonda Türkiye'yi skeet karışık takım müsabakasında temsil eden Sena Can-Muhammet Seyhun Kaya ikilisi, üçüncü oldu.

Organizasyon, 6 Eylül Pazartesi günü sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur