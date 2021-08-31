Atıcılık: Plak Atışları Gençler Dünya Kupası
Kazakistan'da devam eden Plak Atışları Gençler Dünya Kupası'nın karışık takım müsabakasında Sena Can-Muhammet Seyhun Kaya ekibi, bronz madalya elde etti.
Kazakistan'da devam eden Plak Atışları Gençler Dünya Kupası'nın karışık takım müsabakasında Sena Can-Muhammet Seyhun Kaya ekibi, bronz madalya elde etti.
Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Almatı kentindeki organizasyonda Türkiye'yi skeet karışık takım müsabakasında temsil eden Sena Can-Muhammet Seyhun Kaya ikilisi, üçüncü oldu.
Organizasyon, 6 Eylül Pazartesi günü sona erecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur