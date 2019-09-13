Atıcılık: Plak Atışları Avrupa Şampiyonası

Milli sporcu Nur Banu Özpak, Plak Atışları Avrupa Şampiyonası'nda 6. oldu.

13.09.2019 20:58
Atıcılık: Plak Atışları Avrupa Şampiyonası

Milli sporcu Nur Banu Özpak, Plak Atışları Avrupa Şampiyonası'nda 6. oldu.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Lonato Del Grada kentinde düzenlenen şampiyonada skeet büyükler kategorisinde yarışan Nur Banu Özpak, sıralama müsabakasında 118 puan atarak finale yükseldi.

Finalde 13 puan atan Nur Banu Özpak, kategorisini 6. sırada tamamladı.

Skeet gençlerde yarışan Sena Can ise 109 puanla müsabakayı bitirdi.

Kaynak: AA
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