Atıcılık: ISSF Plak Atışları Dünya Kupası

ISSF Plak Atışları Dünya Kupası'nda milli sporcular Murat İlbilgi ve Rümeysa Pelin Kaya'dan oluşan karışık takım, altın madalya kazandı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Rum Kesimi'nde düzenlenen organizasyonda, karışık takımda Murat İlbilgi/Rümeysa Pelin Kaya ikilisi madalya müsabakalarını zirvede tamamlayarak birinci oldu.

Karışık takımda final müsabakalarına çıkma hakkı elde eden Oğuzhan Tüzün/Safiye Sarıtürk Temizdemir ekibi ise 6. sırayı aldı.

Organizasyonda dün de Oğuzhan Tüzün trap erkeklerde altın madalyaya uzanmıştı.