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Atıcılık: ISSF Plak Atışları Dünya Kupası

AA - Musa Samur - Spor
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Atıcılık: ISSF Plak Atışları Dünya Kupası

Atıcılıkta, ISSF Plak Atışları Dünya Kupası'nda milli sporcu Oğuzhan Tüzün, yarı final 1 müsabakasına çıkmaya hak kazandı.

Atıcılıkta, ISSF Plak Atışları Dünya Kupası'nda milli sporcu Oğuzhan Tüzün, yarı final 1 müsabakasına çıkmaya hak kazandı.

Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Kıbrıs Rum Kesimi'nde düzenlenen organizasyonda Oğuzhan Tüzün, 120 puanla yarı final 1'e yükseldi.

Sıralama müsabakasını Murat İlbilgi, 117 puanla 10'uncu, Nedim Tolga Tunçer 113 puanla 37'inci ve Yavuz İlnam 109 puanla 65'inci tamamladı.

Trap kadınlar kategorisinde Rümeysa Pelin Kaya, 108 puanla 20'inci, Safiye Sarıtürk 100 puanla 37'inci oldu.

Türkiye'nin 13 sporcuyla temsil edildiği organizasyon, 19 Mart Cumartesi günü sona erecek.

AA / Musa Samur - Spor

Kıbrıs Rum Kesimi, Dünya Kupası, Milli Sporcu, Atıcılık, Spor, Haberler

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