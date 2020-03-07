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Atıcılık: Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından Mersin'de düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda 10 metre ferdi tüfek büyük erkekler müsabakaları sona erdi.

07.03.2020 19:23 | Son Güncelleme: 07.03.2020 19:24
Atıcılık: Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası

Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından Mersin'de düzenlenen Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda 10 metre ferdi tüfek büyük erkekler müsabakaları sona erdi.

Erdemli Atış Poligonu'nda düzenlenen şampiyonanın ferdi tüfek büyük erkekler kategorisinde 26 sporcu mücadele etti.

Yarışlar sonunda büyük erkekler ferdide birinciliği Ankara Türk Silahlı Kuvvetleri Gücü takımından Mert Nalbant, ikinciliği Diyarbakır Tenis Atıcılık Yüzme Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinden Ömer Akgün ve üçüncülüğü Ankara Jandarma Gücü Spor Kulübü Derneğinden Ahmet Bayrak elde etti.

Takımlarda ise Ankara Türk Silahlı Kuvvetleri Spor Gücü birinci, Ankara Jandarma Gücü Spor Kulübü Derneği ikinci, Diyarbakır Tenis Atıcılık Yüzme Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ise üçüncü sırayı aldı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Asbaşkanı Kadri Akgün, yaptığı açıklamada, şampiyonada güzel sonuçların çıktığını, 4 sporcunun baraj puanını geçerek milli takıma girmeye hak kazandığını belirtti.

Akgün, barajı geçen sporcuların yurt dışında yapılacak olan müsabakalarda Türkiye'yi temsil etme hakkını elde ettiğini kaydetti.

Şampiyona, 11 Mart Çarşamba günü sona erecek.

Kaynak: AA


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: Atıcılık: Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası
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