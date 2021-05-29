Atıcılık Bütün Dallar Avrupa Şampiyonası sürüyor
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Atıcılık Bütün Dallar Avrupa Şampiyonası sürüyor

Atıcılık Bütün Dallar Avrupa Şampiyonası sürüyor
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor

Atıcılık Bütün Dallar Avrupa Şampiyonası'nda 50 metre tüfek 3 pozisyon büyük erkekler kategorisi müsabakaları yapıldı.

Atıcılık Bütün Dallar Avrupa Şampiyonası'nda 50 metre tüfek 3 pozisyon büyük erkekler kategorisi müsabakaları yapıldı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunun açıklamasına göre, Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenen şampiyonanın 50 metre tüfek 3 pozisyon büyük erkekler kategorisi sıralama müsabakasında Türkiye'yi temsil eden milli sporculardan Halil İbrahim Öztürk 1155, Ahmet Bayrak 1153 ve Ömer Akgün 1147 puan elde edip, dereceye giremedi.

Milliler yarın düzenlenecek olan 50 metre tüfek 3 pozisyon büyük erkekler takım müsabakasında madalya için mücadele edecekler.

Organizasyon 6 Haziran Pazar günü sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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