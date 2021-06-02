Atıcılık: 2021 Avrupa Tüm Dallar Şampiyonası
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Atıcılık: 2021 Avrupa Tüm Dallar Şampiyonası

Atıcılık: 2021 Avrupa Tüm Dallar Şampiyonası
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

2021 Avrupa Tüm Dallar Atıcılık Şampiyonası'nda trap kategorisinde müsabakalar yapıldı.

2021 Avrupa Tüm Dallar Atıcılık Şampiyonası'nda trap kategorisinde müsabakalar yapıldı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenen şampiyonada, büyük kadınlarda Safiye Sarıtürk'ün 114 puanla sıralama müsabakalarını tamamladığı belirtildi.

Büyük erkeklerde ise Murat İlbilgili 119, Oğuzhan Tüzün 118, Nedim Tolga Tunçer'in ise 114 puanla sıralama müsabakalarını bitirdiği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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