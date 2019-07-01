Atıcılardan tam isabet

Bursa genelinde 4 atıcılık kulübü ve 17 sporcunun katıldığı 'Trap Bursa İl Birinciliği' müsabakaları tamamlandı.Bursa Büyükşehir Belediyesi Trap ve Skeet Atış Poligonunda yapılan yarışlarda Bursa Büyükşehirli sporculardan büyük kadınlar kategorisinde Dilara Kızılsu 125/109 derecesiyle ve genç kadınlarda İrem Doğançay 125/87derecesiyle genç kadınlarda birinci oldu. Büyük erkeklerde mücadele eden yeşil-beyazlıların tecrübeli sporcusu Alp Kızılsu ise 125/109 derecesiyle üçüncü sırada yer aldı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Müdürü Yüksel Arslan yarışları yerinde takip etti. Atıcılık sporcularıyla görüş alış verişinde bulunan Yüksel Arslan, turnuvanın ardından dereceye giren sporcuları tebrik etti.

Kaynak: Bültenler