Atıcılar, Türkiye şampiyonasından başarılar ile döndü
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Atıcılar, Türkiye şampiyonasından başarılar ile döndü

Atıcılar, Türkiye şampiyonasından başarılar ile döndü
Bültenler - Haberler | Güncel

Türkiye Atıcılık Federasyonu tarafından Bursa ve Konya'da illerinde düzenlenen Atıcılık Skeet ve Trap Türkiye Şampiyonalarında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'lu atıcılar başarılı atışlar yaptı.

Bursa'da düzenlenen Atıcılık Trap Türkiye Şampiyonasında Trap kategorisinde

büyük erkeklerde mücadelede eden Nedim Tolga Tuncer, gümüş madalya kazanırken genç erkeklerde mücadele eden Süleyman Güvercin bronz madalyanın sahibi oldu. Genç bayanlarda mücadele eden Nisa Nur Aydemir Türkiye rekoru kırarak şampiyon oldu. Şampiyonada mücadele eden diğer mavi beyazlı sporculardan Yasin Efe Kesim ise yıldız erkeklerde 4. olurken Büyükşehir kağıtsporlu Süleyman Güvercin'in de olduğu Kocaeli genç takımımız Türkiye şampiyonu oldu.

BÜYÜK ERKEKLER GELENEK BOZMADI

Genç erkekler kategorisinde içerisinde Büyükşehir Kağıtsporlu Süleyman Güvercin'in de yer aldığı takım Türkiye şampiyonu olurken Büyükşehir Kağıtspor Murat İlbilgi ve Nedim Tolga Tuncer'in yer aldığı büyük erkekler takımı Türkiye 2.'si oldu

SKEETÇİLER BAŞARILARINI SÜRDÜRDÜ

Büyükşehir Kağıtspor'un başarılı atıcıları Konya'da düzenlenen Atıcılık Skeet Türkiye şampiyonasında da madalyalar ve başarılar ile döndüler. Büyükler kategorisinde mücadele eden Mustafa Serhat Şahin son şampiyonalardaki başarısını sürdürdü ve gümüş madalyanın sahibi oldu. Skeet kategorisinde mücadele eden bir diğer mavi beyazlı sporcu Süha Güray da 5. olarak turnuvayı tamamladı.

Kaynak: Bültenler

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