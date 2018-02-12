Atıcı Anne ve Babanın Rekortmen Kızı

HALİL İBRAHİM SİNCAR - Antrenör annesi ve milli sporcu babasını örnek alarak atıcılığa başlayan 10 yaşındaki Elif Berfin Altun, Havalı Silahlar Türkiye Kupası'nda rekor kırdı.

Yaklaşık 2 yıl önce atıcılık sporuna başlayan ve ilk katıldığı müsabakada Türkiye Şampiyonluğunu elde eden Elif Berfin, Mardin Atış Poligonu'nda anne ve babasından aldığı eğitimle başarılı sonuçlar alıyor.

Elif Berfin Altun, Mersin'deki Havalı Silahlar Türkiye Kupası'nda 13 Ocak'ta 10 metre havalı tüfek minik kızlar kategorisinde 292,2 puan alarak, Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.

Elif Berfin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anne ve babasından gördüğü atıcılık sporuna yaklaşık 2 yıl önce başladığını söyledi.

Geçen yıl kazandığı Türkiye Şampiyonluğunun ardından bu yıl da 10 metre havalı tüfek minik kızlar kategorisinde aynı başarıyı gösterdiğini belirten Elif Berfin Altun, "Anne ve babamın çalışmalarını izliyordum. Ben de heveslendim ve bu spora başladım." dedi.

Atıcılıktaki hedefinin büyük olduğunu işaret eden Elif Berfin, şöyle konuştu:

"Milli sporcu olmayı istiyorum. Olimpiyatlarda şampiyon olarak bayrağımızı dalgalandırmayı hedefliyorum. Babam atıcı, annem de atıcılıkta antrenör olduğu için düzgün bir şekilde çalışıyorum. Annem ve babamı izlerken onlar gibi olmayı isterdim. Bunu başardığım için mutluyum. Haftada 2 gün yaptığımız idmanlarda annem ve babam ne yapacağımı söylüyor. Dediklerini uygulamaya çalışıyorum."

Anne Nedret Altun: "Atıcılığı çok seviyoruz"

Anne Nedret Altun da 15 yıldır atıcılıkla uğraştığını, müsabakalarda çeşitli dereceler elde ettiğini vurgulayarak, son 10 yıldır antrenörlük yaptığını kaydetti.

Eşi Hakan Altun'un da atıcılıkla ilgilendiğini ve başarısıyla milli sporcu olduğu dile getiren Altun, şunları aktardı:

"Atıcılığı çok seviyoruz. Her ortamda bu sporu konuşuyoruz. Dünya şampiyonları izliyoruz, yeni tekniklere bakıyoruz. Berfin'in hem annesiyim hem de antrenörüyüm. Antrenman dışında anne-kız ilişkisini devam ettirmeye çalışıyoruz. Kızımız yetenekli, zorlu bir eğitimden geçti. İnşallah daha iyi olacak."

Hakan Altun: "Uzun bir süreç onu bekliyor"

Baba Hakan Altun da yaklaşık 22 yıldır atıcılık yaptığını, Türkiye çapında katıldığı müsabakalarda çeşitli dereceler kazandığını belirtti.

Kızının başladığı atıcılıkta başarılı olması için çaba gösterdiklerini işaret eden Altun, şunları söyledi:

"Berfin'i 2024 ve 2028 olimpiyatlarına hazırlıyoruz. Geçen sene ilk yarışmasında Türkiye Şampiyonu oldu. Düzenli idmanlar sayesinde ilerleme sağlıyor. Uzun bir süreç onu bekliyor. Daha çok çalışıp, başarılı olacağına inanıyorum. Ev ortamı ve antrenman ortamı farklı oluyor. Evde baba-kız ilişkisi, poligonda antrenör-sporcu ilişkisine dönüyor."

Mardin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hadi Çomaktekin de Berfin'in yakaladığı başarının devamının geleceğinden şüphe duymadıklarını aktararak, "Ailece bu sporu yapıyorlar. Anne ve baba da çok iyi atıcı. Berfin, anne ve babasını geçecek. İnşallah Mardin'in ve Türkiye'nin gururu olacak. Bizi olimpiyatlarda temsil edecek." ifadelerini kullandı.