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Atiba ve Larin maçı tribünden izledi

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Atiba ve Larin maçı tribünden izledi

Beşiktaş'ın 2 Kanadalı yıldızı Atiba ve Larin, Yeni Malatyaspor karşılaşmasını tribünden takip etti.

Beşiktaş'ın 2 Kanadalı yıldızı Atiba ve Larin, Yeni Malatyaspor karşılaşmasını tribünden takip etti.

Beşiktaş'ın 2 Kanadalı oyuncusu Atiba ve Larin, Yeni Malatyaspor karşılaşmasını tribünden takip etti. Kanada Milli Takımı'ndan dönen ve uzun bir uçak yolculuğu yapan 2 futbolcu, Sergen Yalçın tarafından dinlendirildi ve Yeni Malatyaspor karşılaşmasının kadrosuna dahil edilmedi. 2 oyuncu da tribündeki yerini alırken, takımın attığı gollerde büyük sevinç yaşadı.

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

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Haber: Atiba ve Larin maçı tribünden izledi - Haberler
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