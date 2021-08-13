Atiba sezonu golle açtı
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Atiba sezonu golle açtı

Atiba sezonu golle açtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Beşiktaş'ın 38 yaşındaki kaptanı Atiba Hutchinson, Çaykur Rizespor karşısında farkı 2'ye çıkaran golü atarak yeni sezona golle başladı.

Beşiktaş'ın 38 yaşındaki kaptanı Atiba Hutchinson, Çaykur Rizespor karşısında farkı 2'ye çıkaran golü atarak yeni sezona golle başladı.

Beşiktaş'ın 38 yaşındaki kaptanı Atiba Hutchinson sezona golle başladı. Geçtiğimiz sezon 4 gol atıp 11 de asist yaparak kariyerinde gole en fazla katkı verdiği sezona yaşayan ve şampiyonlukta büyük payı bulunan Kanadalı futbolcu, yeni sezona da bıraktığı yerden başladı. Çaykur Rizespor karşılaşmasının 52. dakikasında Rosier'in zor pozisyonda yaptığı ortada ceza sahası içinde topu kontrol eden Atiba, düzelterek vuruşunu yaptı ve farkı 2'ye çıkaran isim oldu. Beşiktaş'taki 9. sezonunu geçiren ve bugüne kadar siyah-beyazlı formayla 293 maça çıkıp 23 gol ve 34 asist yapan Atiba Hutchinson, 294. maçında 24. golüne imza attı.

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Atiba sezonu golle açtı
Atiba sezonu golle açtı
Atiba sezonu golle açtı
Atiba sezonu golle açtı
Atiba sezonu golle açtı
Atiba sezonu golle açtı
Atiba sezonu golle açtı
Atiba sezonu golle açtı
Atiba sezonu golle açtı
Atiba sezonu golle açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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