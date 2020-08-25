Atiba Hutchinson: Turu geçmeye hazırız Beşiktaş'ın PAOK ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme maçı öncesi tecrübeli isim Atiba Hutchinson basın toplantısında konuştu. Atiba, "İki haftadır bu maç için hazırlanıyoruz. Bu maçı heyecanla bekliyoruz. Turu geçemeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın PAOK ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme maçı öncesi tecrübeli isim Atiba Hutchinson basın toplantısında konuştu. Atiba, "İki haftadır bu maç için hazırlanıyoruz. Bu maçı heyecanla bekliyoruz. Turu geçemeye hazırız" ifadelerini kullandı. Kaynak: Dugout