Atiba Hutchinson: Turu geçmeye hazırız
Beşiktaş'ın PAOK ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme maçı öncesi tecrübeli isim Atiba Hutchinson basın toplantısında konuştu. Atiba, "İki haftadır bu maç için hazırlanıyoruz. Bu maçı heyecanla bekliyoruz. Turu geçemeye hazırız" ifadelerini kullandı.
25.08.2020 10:53 | Son Güncelleme: 25.08.2020 10:56
Beşiktaş'ın PAOK ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme maçı öncesi tecrübeli isim Atiba Hutchinson basın toplantısında konuştu. Atiba, "İki haftadır bu maç için hazırlanıyoruz. Bu maçı heyecanla bekliyoruz. Turu geçemeye hazırız" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Dugout