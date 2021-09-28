Atiba Hutchinson maçta neden yok? Atiba Hutchinson Beşiktaş maçında neden oynamıyor? Atiba Hutchinson neden maçta oynamıyor?

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AJAX - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ajax - Beşiktaş maçı 28 Eylül Salı günü akşam saat 19:45 'de canlı yayınla sadece Exxen'de.

ATİBA HUTCHİNSONBEŞİKTAŞ'TA MAÇTA NEDEN YOK?

Atiba Hutchinson uzun zamandır Beşiktaş forması giyen 38 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ın efsaneleri arasında yer alıyor. Fakat bugünkü maçta kadroda Atiba Hutchinson yer almadı. İlk 11'de ve yedeklerde de yer almayan Atiba Hutchinson, Altay maçında yaşadığı sakatlıktan dolayı maçta yok. Gündem haberler için bizi takip edin.

ATİBA HUTCHİNSONNE ZAMAN İYİLEŞECEK?

Tedavisi devam eden tecrübeli oyuncunun ligde oynanacak olan Sivasspor mücadelesinde forma giymesi bekleniyor.

Ajax maçında forma giyemeyecek diğer oyuncular ise şu şekilde;

Pjanic

Necip

Mehmet Topal

Montero

Larin

Alex Teixeira

Atiba Hutchinson

Domagoj Vida

Welinton

Kevin N'Koudou

Rachid Ghezzal

AJAX BEŞİKTAŞ MUHTMEL 11'LER!

Ajax: Pasverr, Mazraoui, Timber, Martinez, Blind, Gravenberch, Alvarez, Anthony, Berghuis, Tadic, Haller

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Serdar, N'Sakala, Rıdvan, Josef, Salih, Can, Kenan, Oğuzhan, Batshuayi

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