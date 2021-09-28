Atiba Hutchinson maçta neden yok? Atiba Hutchinson Beşiktaş maçında neden oynamıyor? Atiba Hutchinson neden maçta oynamıyor? - Haberler
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Atiba Hutchinson maçta neden yok? Atiba Hutchinson Beşiktaş maçında neden oynamıyor? Atiba Hutchinson neden maçta oynamıyor?

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Atiba Hutchinson maçta neden yok? Atiba Hutchinson Beşiktaş maçında neden oynamıyor? Atiba Hutchinson neden maçta oynamıyor?

Şampiyonlar Ligi maçında Ajax - Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Maçta en merak edilen isimlerden birisi ise Atiba Hutchinson oldu. Atiba Hutchinson maçta forma giymedi. Bunun ardından izleyiciler Atiba Hutchinson neden yok? Atiba Hutchinson Beşiktaş maçında neden oynamıyor? Atiba Hutchinson neden maçta oynamıyor? merak etti. İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Atiba Hutchinson bugün maçta yok mu? Atiba Hutchinson neden yok? Atiba Hutchinson neden forma giymiyor? Atiba Hutchinson sakat mı? Atiba Hutchinson maçta neden yok? Atiba Hutchinson Beşiktaş maçında neden oynamıyor? Atiba Hutchinson neden maçta oynamıyor? Atiba Hutchinson ne zaman döner? Atiba Hutchinson ne zaman iyileşecek?

AJAX - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ajax - Beşiktaş maçı 28 Eylül Salı günü akşam saat 19:45 'de canlı yayınla sadece Exxen'de.

ATİBA HUTCHİNSONBEŞİKTAŞ'TA MAÇTA NEDEN YOK?

Atiba Hutchinson uzun zamandır Beşiktaş forması giyen 38 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ın efsaneleri arasında yer alıyor. Fakat bugünkü maçta kadroda Atiba Hutchinson yer almadı. İlk 11'de ve yedeklerde de yer almayan Atiba Hutchinson, Altay maçında yaşadığı sakatlıktan dolayı maçta yok. Gündem haberler için bizi takip edin.

ATİBA HUTCHİNSONNE ZAMAN İYİLEŞECEK?

Tedavisi devam eden tecrübeli oyuncunun ligde oynanacak olan Sivasspor mücadelesinde forma giymesi bekleniyor.

Ajax maçında forma giyemeyecek diğer oyuncular ise şu şekilde;

  • Pjanic
  • Necip
  • Mehmet Topal
  • Montero
  • Larin
  • Alex Teixeira
  • Atiba Hutchinson
  • Domagoj Vida
  • Welinton
  • Kevin N'Koudou
  • Rachid Ghezzal

AJAX BEŞİKTAŞ MUHTMEL 11'LER!

Ajax: Pasverr, Mazraoui, Timber, Martinez, Blind, Gravenberch, Alvarez, Anthony, Berghuis, Tadic, Haller

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Serdar, N'Sakala, Rıdvan, Josef, Salih, Can, Kenan, Oğuzhan, Batshuayi

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Haber: Atiba Hutchinson maçta neden yok? Atiba Hutchinson Beşiktaş maçında neden oynamıyor? Atiba Hutchinson neden maçta oynamıyor? - Haberler
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