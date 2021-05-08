Atiba Hutchinson, Karagümrük maçında yok
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Atiba Hutchinson, Karagümrük maçında yok

Atiba Hutchinson, Karagümrük maçında yok
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray mücadelesinin 44. dakikasında gerçekleşen penaltı pozisyonunda sarı kart gören Atiba, Karagümrük maçında cezalı duruma düştü.

Galatasaray mücadelesinin 44. dakikasında gerçekleşen penaltı pozisyonunda sarı kart gören Atiba, Karagümrük maçında cezalı duruma düştü.

Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray deplasmanında boy gösteren Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson cezalı duruma düştü. Karşılaşmanın 44. dakikasında Atiba'nın Falcao'ya yaptığı hareket sonrasında Hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterirken, Kanadalı oyuncuyu da sarı kartla cezalandırdı. Bu sezon 2. haftada oynanan Antalyaspor maçında ilk sarı kartını gören Atiba, 7. haftadaki Yeni Malatyaspor ve 33. haftadaki Alanyaspor karşılaşmalarında da sarı kartla cezalandırılmıştı. Galatasaray karşısında bu sezonki 4. sarı kartını gören tecrübeli futbolcu, hafta içinde oynanacak olan Karagümrük mücadelesinde forma giyemeyecek.

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/ İHA)

Atiba Hutchinson, Karagümrük maçında yok

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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