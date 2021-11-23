Atiba Hutchinson: "Gururumuz için oynayacağız"

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Beşiktaş'ın tecrübeli ismi Atiba Hutchinson, yarın oynanacak olan Ajax maçı öncesinde konuştu. Takımın hedefinin kalmadığını ve artık gururları için oynayacaklarını söyleyen Atiba, kalan 2 maçta 6 puan almak istediklerini ifade etti.

Uefa Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında yarın Ajax'ı konuk edecek olan Beşiktaş'ta takımın kaptanlarından Atiba Hutchinson, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Önemli bir maça çıkacaklarını belirterek sözlerine başlayan Kanadalı futbolcu, "Gururumuz için ve grubu iyi şekilde bitirmek için önemli maça çıkacağız. Önümüzde 2 maç var, 6 puanla tamamlamak iyi olur. Ajax güçlü bir takım ve uzun yıllardır Avrupa'da başarılı şekilde mücadele ediyor. Özgüven kazanmak için iyi performans gösterip istediğimiz sonucu almak istiyoruz" dedi.

Takımın bu sezon kötü gidişat yaşaması hakkında da konuşan Atiba, "İşler iyi gitmiyor. Olmayı istemediğimiz bir noktadayız. Bence hepimiz bunun bir parçasıyız. Önemli olan bu durumdan nasıl çıkacağını bilmektir. Önümüzde Şampiyonlar Ligi maçı var. Taraftarlarımızın önünde iyi mücadele ederek, birbirimiz için oynayarak bir dönüş yapmak istiyoruz. Şu an nasıl bir reaksiyon göstereceğimiz çok önemli" açıklamasında bulundu. Atiba son olarak takımda üst üste yaşanan sakatlıklarla ilgili olarak da "Ben normal şartlarda çok fazla sakatlık yaşamış birisi değilim. Geçen sezonun ardından bu sezonun maç yoğunluğunu da üst üste koyarsak, sakatlıkların neden olduğunu anlayabiliriz. Arkadaşlarımız geri dönüyor, uzun süre burada değildik ama artık beraber oynayacağız" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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