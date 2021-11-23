Atiba Hutchinson: Gururumuz için önemli bir maç olacak

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - "Şu an olmayı istemediğimiz bir yerdeyiz"

"Herkesten verim alıp, bir şekilde içinde bulunduğumuz durumdan çıkmayı hedefliyoruz"

OLGUCAN KALKAN - ALİ DANAŞ/ İSTANBUL,- Beşiktaş'ta takım kaptanlarından Atiba Hutchinson, "Bir anlamda kendi gururumuz için önemli bir maç olacak. İyi bir şekilde bitirebilmek için önemli bir maça çıkacağız" dedi.

Uefa Şampiyonlar Ligi G Grubu 5'inci maçında Beşiktaş yarın sahasında Hollanda ekibi Ajax'ı konuk edecek. Karşılaşma öncesinde takım kaptanlarından Atiba Hutchinson, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz sezonlarda çok fazla sakatlık yaşamadığını ancak bu sezon şansızlığında olduğunu belirten Atiba Hutchinson, "Benim tarafından baktığınız çok fazla sakatlık yaşamış değilim geçmişte. Bunu kötü bir şans olarak da değerlendirebiliriz. Geçen sezon da çok uzundu. Her şey üst üste geldi. Tüm bu maç yoğunluğunu da üst üste koyarsak, şans faktörünü de göz önünde bulundurursak bu sakatlıkların neden olduğunu birazcık anlayabiliriz. Şu an bulunduğumuz noktada birçok arkadaşımız geri döndü. Uzun süredir bir arada değildik. Artık beraber oynayacağız. İyi maçlar çıkartıp, iyi performanslar gösterip, herkesten verim alıp, bir şekilde içinde bulunduğumuz durumdan çıkmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Olgucan Kalkan - Spor Haberleri

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