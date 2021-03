Atiba Hutchinson: Fenerbahçe maçında hedef 3 puan

"Bu sezon çok savaşçı oyunculara sahibiz""Aklımda devam etmek var"Ali DANAŞ/İSTANBUL, - Beşiktaş 'ın kaptanı Atiba Hutchinson ligde pazar günü oynayacakları Fenerbahçe derbisinde tek hedeflerinin 3 puan olduğunu söyledi.Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında pazar günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Beşiktaş, derbi maçın hazırlıklarına başladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman öncesi siyah-beyazlıların kaptanı Atiba Hutchinson açıklamalarda bulundu."FENERBAHÇE MAÇINDA HEDEF 3 PUAN"Fenerbahçe maçının önemli olduğunu ama kazanmanın yetmeyeceğini ve ligin sonuna kadar kazanmaya devam etmek istediklerini vurgulayan Kanadalı oyuncu, "Fenerbahçe maçını kazanmak şampiyonluk anlamına gelmez. Çok büyük ve uzun süredir beklediğimiz bir maç. İdmanlarımıza devam ediyoruz, dinlendik. İki zor Başakşehir maçından sonra bu maçı oynayacağız. Bu maçın büyüklüğünü ve bize kazandıracaklarını biliyoruz. Hedefimiz 3 puan. Bu zamana kadar yaptığımız şeyi bu maçta da yapmaya devam edeceğiz. Üç puan almayı hedefliyoruz" diye konuştu."ENERJİMİZ ÇOK YÜKSEK"Takımda çok iyi bir hava yakaladıklarını dile getiren 38 yaşındaki futbolcu, "Gereken her şey var. İyi bir atmosfer var. Enerjimiz çok yüksek ve uzun süredir bu böyle. Saha içinde ve dışında bu atmosfer bize yardım ediyor. Her maça doğru şekilde yaklaşmaya çalışıyor ve maç maç düşünüyoruz. Sezon sonu yaklaşıyor ve kendimizi iyi hissediyoruz" dedi."TRABZONSPOR MAÇINDA ÜZÜLDÜĞÜMÜ SÖYLEYEBİLİRİM"İyi maçlar oynadıklarını ve önemli sınavlarda galibiyetler aldıklarını kaydeden Atiba, "Daha önce de dediğim gibi hiçbir birey takımdan mühim değil. İyi bir ilişkimiz var ve bu başarı için çok önemli. Çok zor maçlar oynadık. İlk yarıda oynadığımız Fenerbahçe maçını buna bir örnek verebilirim. Daha öncesinde oynadığımız Başakşehir maçı da öyle. Zor ve önemli maçlardı ve bize özgüven ve inanç kazandırdı. Art arda galibiyetler de bize özgüven getirdi. İç sahada oynadığımız Trabzonspor maçında üzüldüğümü söyleyebilirim. İyi oynadık ama 3 puanı kazanamadık. İyi gidiyoruz ve iyi gidişatımızı devam ettirmek istiyoruz" şeklinde konuştu."BU SEZON ÇOK SAVAŞÇI OYUNCULARA SAHİBİZ"Sahada çok fazla mücadele ettiklerine vurgu yapan deneyimli orta saha, "Ben her zaman elimden geleni yapmayı istiyorum hem hücum hem de savunma anlamında. Bu sezon çok savaşçı oyunculara sahibiz. Her maça 3 puan parolasıyla çıkıyoruz. Elimizden geleni sürekli aynı seviyede yapmaya çalışıyoruz ve hem benim hem de arkadaşlarımın yapmaya çalıştığı şey bu" ifadelerini kullandı."HOCAMIZIN SÖZLERİ İÇİN MÜTEŞEKKİRİM"Siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın'ın kendisi için söylediklerinden dolayı mutluluğunu dile getiren tecrübeli oyuncu, şöyle devam etti: "Hocamızın sözleri için müteşekkirim. Şu an iyi hissediyorum kendimi. Sezon başından bu yana olan süreçte de fikirlerim değişmiş değil. Sezonun bitmesine 2 ay kaldı ve hedeflediğimiz şeye odaklanmış durumdayım. Aklımda devam etmek var ama sezon sonu nasıl hissettiğime tabii ki bakacağım.""ANTRENÖRLÜĞÜ DÜŞÜNECEĞİM"Aktif futbol kariyeri sonrası kulüpte antrenörlük alternatifini düşüneceğini bildiren Atiba, "Bu bir ihtimal, tabii ki olabilir. Futbol kariyerimi sonlandırdığımda bunu düşüneceğim" diye konuştu."DİĞER ÇOCUĞUMA DA BİR ŞAMPİYONLUK HEDİYE ETMEK İSTİYORUM"Beşiktaş ile 2 şampiyonluğu bulunan Atiba Hutchinson, "Umarım bu da olur. İki şampiyonluğum, üç de çocuğum var. Diğer çocuğuma da bir şampiyonluk hediye etmek istiyorum. Herkes gibi benim de hedefim lig şampiyonluğu" dedi."ORİJİNAL MEVKİM 6 NUMARA"Gerçek mevkisinin 6 numara olduğuna dikkat çeken Atiba, "Orijinal olarak mevkim 6 numara. Hücuma da doğru zamanda çıkıp katkı vermek istiyorum. Maçın gidişatına göre bu değişiyor. Çok da kaliteli hücum oyuncularımız var. Maç içerisinde hücuma katkı vermem gereken anlarda katkı vermeye çalışıyorum" diye konuştu."DERBİ MAÇLARI ZOR MAÇLARDIR"Derbi maçlarının her zaman çok zor geçtiğini hatırlatan Atiba, "Derbi maçlar zor maçlardır. İki takım için de önemi yüksek. Biz bu maçın önemini ve nasıl oynamamız gerektiğini biliyoruz. Sahada bir savaş olacak tabii ki, bu bir gerçek. Herkes alabildiği maksimum puanı almaya çalışacak. Sezonun geri kalanı için de belirleyici bir maç olacağı kesin. Hedefimiz 3 puan. Şampiyonlukla ilgili bir yüzde vermek istemiyorum. Maç maç düşünüyoruz, lig devam ettikçe her maç bir öncekinden daha zor olacak" şeklinde konuştu."LARİN'İN ÖZGÜVENİ YÜKSEK"Beşiktaş'ın gol yollarındaki en büyük kozlarından vatandaşı Cyle Larin için ise Atiba Hutchinson, şu değerlendirmede bulundu:

"Larin bütün sezon boyunca çok iyi oynadı ve oynamaya da devam ediyor. Takıma katkı veriyor. Elinden geleni yapıyor. Hücumda eksiklik yaşadığımız anlarda o eksikliği tamamlayan oyunculardan birisi de o. Böyle bir oyuncuya sahip olmak çok önemli. Özgüveni yüksek. Her an skora katkı verebilecek bir seviyede oynuyor ve bu seviyede oynaması beni mutlu ediyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali DANAŞ