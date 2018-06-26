Atiba Hutchinson, Beşiktaş'ın Teklifini Kabul Etti

Beşiktaş ile olan sözleşmesi sona eren ve yönetimin 1 yıllık yeni sözleşme teklifine uzun süredir karşılık vermeyen Atiba Hutchinson'dan haber geldi. 35 yaşında olduğu için siyah-beyazlıların uzun kontrat yapmaktan kaçındığı Kanadalı orta saha oyuncusu, en az 2 yıllık imza atmak istiyor ve bunda diretiyordu. Ancak yönetim geri adım atmayınca, Atiba ikna oldu ve 1 yıllık sözleşmeye 'Evet' dedi.

ŞARTLARI KABUL ETTİ, İMZAYA GELİYOR

Kulübe haber gönderen Atiba'nın önerilen şartları kabul ettiği ve imza atmak için İstanbul'a geleceği bildirildi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in özellikle Vida'nın satılması halinde Necip ve Medel'i ihtiyaç durumunda stoperde oynatacağını düşünerek, Atiba'nın takımda tutulmasını istediği gelen haberler arasında. Beşiktaş'ta uzun süre orta sahanın vazgeçilmezi olan Atiba, geçen sezon ligde 25 maçta forma giydi.

5 SEZONDA 194 MAÇA ÇIKTI

Beşiktaş'ın bu sezon öncesine kadar en istikrarlı ismi olan Atiba Hutchinson, 5 sezonluk Beşikaş kariyerinde 194 maçta forma giyerken, bu maçların 187'sinde ilk 11'de yer aldı.