Maaşında İyileştirme Bekleyen Atiba, Sakatlığını Bahane Göstererek Maça Çıkmıyor

Beşiktaş'ta 5. sezonunu geçiren Atiba Hutchinson'ın Kara Kartal'la olan kontratı 31 Mayıs'ta sona erecek.

Ortaya koyduğu istikrarlı performansla dikkat çeken 35 yaşındaki futbolcuyla yeni kontrat imzalamak için görüşmelerde bulunan yönetim, seneliği 1 milyon Euro'dan 1+1 yıllık öneride bulundu.

MAAŞTA İYİLEŞTİRME BEKLİYOR

Başarılı oyuncunun sözleşmenin yılı konusuna olumlu baktığı ancak maaş konusunda iyileştirilme beklediğini iletip anlaşmaya imza atmadığı kaydedildi.

Fanatik'in haberine göre; sakatlığını gerekçe göstererek Beşiktaş'ın son 2 Süper Lig maçının kadrosunda yer almayan Atiba'nın durumunun, gelecek haftaya kadar kesinlik kazanması bekleniyor.

EN AZ LİG MAÇINI BU SEZON OYNADI

Beşiktaş'ın geçmiş dönemlerdeki en istikrarlı oyuncusu olan Kanadalı futbolcu Atiba Hutchinson, Spor Toto Süper Lig'in 2017-2018 sezonunda bu özelliğini yitirdi.

Siyah-beyazlı ekibe 2013-2014'te transfer edilen ve geldiği ilk günden itibaren takımda en çok forma giyen oyunculardan biri olan 35 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş kariyerindeki en az lig maçını bu sezon oynadı.

Kanadalı futbolcu, bu sezon takımının Süper Lig'de yaptığı 32 maçın 25'inde sahada yer alabildi. Hutchinson, kalan iki maçta oynasa dahi 27 karşılaşmayla 5 sezondaki en az maçına çıkmış olacak.