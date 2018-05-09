Maaşında İyileştirme Bekleyen Atiba, Sakatlığını Bahane Göstererek Maça Çıkmıyor
Beşiktaş'ın senelik 1 milyon euro teklif ettiği Atiba teklifi beğenmedi, sakatlığını bahane göstererek maçlara çıkmamaya başladı.
Beşiktaş'ta 5. sezonunu geçiren Atiba Hutchinson'ın Kara Kartal'la olan kontratı 31 Mayıs'ta sona erecek.
Ortaya koyduğu istikrarlı performansla dikkat çeken 35 yaşındaki futbolcuyla yeni kontrat imzalamak için görüşmelerde bulunan yönetim, seneliği 1 milyon Euro'dan 1+1 yıllık öneride bulundu.
MAAŞTA İYİLEŞTİRME BEKLİYOR
Başarılı oyuncunun sözleşmenin yılı konusuna olumlu baktığı ancak maaş konusunda iyileştirilme beklediğini iletip anlaşmaya imza atmadığı kaydedildi.
Fanatik'in haberine göre; sakatlığını gerekçe göstererek Beşiktaş'ın son 2 Süper Lig maçının kadrosunda yer almayan Atiba'nın durumunun, gelecek haftaya kadar kesinlik kazanması bekleniyor.
EN AZ LİG MAÇINI BU SEZON OYNADI
Beşiktaş'ın geçmiş dönemlerdeki en istikrarlı oyuncusu olan Kanadalı futbolcu Atiba Hutchinson, Spor Toto Süper Lig'in 2017-2018 sezonunda bu özelliğini yitirdi.
Siyah-beyazlı ekibe 2013-2014'te transfer edilen ve geldiği ilk günden itibaren takımda en çok forma giyen oyunculardan biri olan 35 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş kariyerindeki en az lig maçını bu sezon oynadı.
Kanadalı futbolcu, bu sezon takımının Süper Lig'de yaptığı 32 maçın 25'inde sahada yer alabildi. Hutchinson, kalan iki maçta oynasa dahi 27 karşılaşmayla 5 sezondaki en az maçına çıkmış olacak.
-
şu ligde 5 6 karakterli futbolcu saya bilirim 1 sırada atiba derim bu haberi yapan vatandaş kendi şirketinin degerini düşürdügü gibi karakterinide ortaya koymuş.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
ANLAŞMANIZ HATA ZATEN KİM ALACAK BU BAĞKURDAN EMEKLİYİ . . ASLAN GİBİ GENÇLERİMİZ YEDEK ELİN EMEKLİSİ SAHADA ŞAHSEN UTANIYORUM 11 KİŞİ SAHADA YA BİR YADA HEPSİ YABANCI. . . TÜRK TAKIMIMI YABANCIMI BELLİ DEĞİL YAV BU KAFAYLA NAH ALIRSINIZ TESKERECevap Yaz Yayından Kaldır
-
YA ŞU HABERLERE İNANAN CAHİLLER VAR YA İNANAMIYORUM SİZİN GİBİ HER HABERE İNANAN İNSANLAR OLDUĞU SÜRECE SIRTINIZA SEMERİ VURAN ÇOK OLUR EMİN OLUNCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
-
35 yasina gelmis adam niye hala 2 yillik sozlesme teklif ediyosun gonderin gitsin.Bu sene ne yaptiki.. Fikret iyice bozdun kendini huzur evine döndü takim. Negredo love atiba pepe gokhan adriano tosic hepsi 33 3435 Larin gibi genclere ihtiyacimiz varCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
senelık 1 mılyon euro yu bana verseler bende kabul etmem. 1 mılyon euro kac para yapıyo acaba ?Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır