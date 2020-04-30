ATİB Başkanı Cem Karaca turizm sezonundan umutlu Açıklaması
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ATİB Başkanı Cem Karaca turizm sezonundan umutlu Açıklaması

Alternatif Turizm Etkinlikleri ve İşletmeleri Birliği (ATİB) Başkanı Cem Karaca, turizm sezonunun açılışıyla birlikte yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınacak ekstra önlemlerle Türk turizminin rakip destinasyonlardan çok daha avantajlı bir noktada olacağını söyledi.

ATİB Başkanı Cem Karaca turizm sezonundan umutlu Açıklaması
30.04.2020 11:06 | Son Güncelleme: 30.04.2020 11:06

Alternatif Turizm Etkinlikleri ve İşletmeleri Birliği (ATİB) Başkanı Cem Karaca, turizm sezonunun açılışıyla birlikte yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınacak ekstra önlemlerle Türk turizminin rakip destinasyonlardan çok daha avantajlı bir noktada olacağını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un turizm sezonunun açılışı için mayıs ayı sonunu işaret etmesi, turizm işletmecilerini hareketlendirdi. Türk turizminin "amiral gemisi" olarak anılan Antalya'daki birçok turistik işletme ve turizm etkinliği organize eden şirket, süreci yakından takip ediyor.

Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakan Ersoy'un açıklamalarını umut verici bulduklarını dile getirdi.

Söz konusu açıklamaların ardından sadece konaklama alanındaki işletmelerin değil, turizme hizmet eden tüm alanlarda hareketliliğin başladığını belirten Karaca, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü günden bu yana turizm işletmelerinin titiz bir çalışma içerisine girdiğini ve gerekli tedbirleri aldığını vurguladı.

Karaca, "Açık olan tüm işletmelerimiz dezenfeksiyon, sosyal mesafe gibi koronavirüs tedbirlerini titizlikle uyguladı. Türkiye, ilk günden itibaren alınan önlemler ve virüsün yayılmasının ardından ise sağlık altyapısıyla dünyaya örnek oldu. Bu nedenle Türkiye koronavirüsü yenecek ve eskisinden daha güçlü bir pozisyona sahip olacaktır. Turizm sektöründe Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinin Türk turizmine olumlu yansıyacağı düşüncesi hakimdi. Bu anlamda da Türkiye'nin örnek bir duruş sergileyeceğini, Antalya'nın da Türkiye'deki en iyi örneği oluşturacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Turizme hizmet eden tüm tesislerin sertifikasyon sürecine dahil edilmesi gerektiğine işaret eden Karaca, Kovid-19 sonrası süreçte "butik turizm" anlayışının öne çıkacağı farklı bir döneme girileceğini söyledi.

Bu süreçte alternatif turizmin hiç olmadığı kadar ön plana çıkacağını öngördüklerini belirten Karaca, "Tüm bunlara bağlı olarak bu dönem aynı zamanda Türkiye'de her şey dahil sisteminin sona ermeye başlayacağı dönem de olabilir. Koronavirüsle başarılı bir mücadele ortaya koyarak marka olarak sükse yapan Türkiye, başta sağlık olmak üzere turizmin birçok alanında bunun artı sonuçlarını alacak." ifadelerini kullandı.

Altyapısı, ulaşım ağı ve konaklama tesisleri ile Antalya'nın Kültür ve Turizm Bakanlığının belirleyeceği tedbirlere hazır olduğunu belirten Karaca, "Sezon açılışıyla birlikte alınacak ekstra tedbirlerin yanında, hedef pazarlardaki potansiyel ziyaretçiler de ikna edilirse Antalya ve Türk turizmi bu süreci rakip destinasyonlardan çok daha iyi bir noktada atlatacaktır. Antalya'daki turistik tesisler de sürece hazırlanıyor ve gelişmeleri merakla bekliyor." diye konuştu.

Karaca, sezonun başlamasıyla birlikte kentteki turistik işletmelerin Bakanlığın belirleyeceği kriterlere göre kapılarını açmaya hazır olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Manşet

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