ATİB Başkanı Cem Karaca, Kovid-19 salgını sonrası turizm döneminden umutlu Açıklaması Alternatif Turizm Etkinlikleri ve İşletmeleri Birliği (ATİB) Başkanı Cem Karaca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin sona ermesinin ardından, Türkiye'nin, alınan önlemler ve güven veren sağlık altyapısıyla turizm destinasyonları arasında öne çıkacağına inandıklarını söyledi.

Alternatif Turizm Etkinlikleri ve İşletmeleri Birliği (ATİB) Başkanı Cem Karaca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin sona ermesinin ardından, Türkiye'nin, alınan önlemler ve güven veren sağlık altyapısıyla turizm destinasyonları arasında öne çıkacağına inandıklarını söyledi.

Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 pandemisinin dünyada hayatı durdurma noktasına getirdiğini hatırlattı.

Sadece Türkiye'de değil, turizmde önemli pay sahibi ülkelerin tamamında durgunluk yaşandığını belirten Karaca, temasla geçen bir virüs olduğu için insanların gezmeyi, seyahat etmeyi ertelediği bir dönemin yaşandığını ifade etti.

Turizm değil, insan sağlığı odaklı bir dönemin yaşandığını belirten Karaca, bu süreçte insan sağlığının korunması adına Türkiye'deki tedbirler ve uygulamaların dünyada da takdirle karşılandığını vurguladı.

"Seyahat etmek isteyenler, güven veren destinasyonları önceleyecek"

Karaca, zamanında alınan bu tedbir ve uygulamaların, sadece sağlık değil, tüm sektörlere olumlu yansımalarının olacağına dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Türkiye, ilk vakanın görülmesinin ardından aşamalı olarak artırılan tedbirler, turizm bölgelerine gösterilen hassasiyetle de ön plana çıktı. Tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgını kontrol altına alındıktan sonra turizm destinasyonları arasında Türkiye'nin alınan önlemler ve ülkenin güven veren sağlık altyapısıyla öne çıkacağına inanıyoruz. Tekrar seyahat etmek isteyenler, bu süreçte sağlık konusunda gerek altyapısı gerek hassasiyetleriyle güven veren destinasyonları önceleyecektir."

İnsan hayatının her şeyden önce geldiğini ifade eden Karaca, hem sosyal yaşamın hem de iş hayatının zamanla rayına oturacağını ifade etti.

Tedbirlere, birliklerine üye işletmelerin de destek verdiğini belirten Karaca, açık tesislerin de "minimum personel, maksimum hijyen" şartlarında çalışmaya gayret ettiğini söyledi.

Cem Karaca, açık tüm tesis ve işletmelerle iletişim kurduklarını, bu işletmelerin tamamında sıklıkla dezenfeksiyon yapıldığını kaydetti.

Kaynak: AA