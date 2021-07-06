Atı motosiklete bağlayıp götüren 2 kişiye 4 bin 900 TL ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Atı motosiklete bağlayıp götüren 2 kişiye 4 bin 900 TL ceza

Atı motosiklete bağlayıp götüren 2 kişiye 4 bin 900 TL ceza
Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç - Haberler | Güncel

KAHRAMANMARAŞ'ta atı, elektrikli motosikletin arkasına bağlayıp götüren 2 kişiye, 4 bin 900 TL idari ceza uygulandı.

KAHRAMANMARAŞ'ta atı, elektrikli motosikletin arkasına bağlayıp götüren 2 kişiye, 4 bin 900 TL idari ceza uygulandı.

Muhammet K. (28), atını Abdo H.'nin (24) kullandığı elektrikli motosikletinin arkasına iple bağlayarak, birlikte yola çıktı. Düşük hızdaki elektrikli motosikletin arkasında bağlı atla ilerlediği anları cep telefonuyla kaydeden kişi, görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Tepki çeken görüntüler üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Çevre Doğa Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler kısa sürede Abdo H. ile Muhammet K.'ye ulaştı. İki kişiye, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında bin 033'er TL'den, 2 bin 66 TL idari ceza, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri de Karayolları Kanunu kapsamında 2 bin 834 TL olmak üzere toplam 4 bin 900 TL idari para cezası uyguladı.


Atı motosiklete bağlayıp götüren 2 kişiye 4 bin 900 TL ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ali Babacan Ersin Tatar Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Sezen Aksu Ajda Pekkan Müslüm Gürses İbrahim Selim
Spor Ali Koç Mesut Özil Emre Belözoğlu Taylan Antalyalı Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Atı motosiklete bağlayıp götüren 2 kişiye 4 bin 900 TL ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 11:34:15. #1.15#

title