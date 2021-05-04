Atı kamyonet arkasına bağlayıp koşturana 1033 lira ceza
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Atı kamyonet arkasına bağlayıp koşturana 1033 lira ceza

Atı kamyonet arkasına bağlayıp koşturana 1033 lira ceza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da bir atı kamyonetin arkasına iple bağlayıp kilometrelerce koşturan şahsa 1033 lira para cezası uygulandı.

Adana'da bir atı kamyonetin arkasına iple bağlayıp kilometrelerce koşturan şahsa 1033 lira para cezası uygulandı.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi'nde bir sürücü 01 AEK 610 plakalı kamyonete bir atı boynundan iple bağladı. Yeşiloba Mahallesi'nden harekete başlayan kamyonet, yaklaşık 3 kilometre boyunca yoluna devam edip Öğretmenler Bulvarına geldi. Bulvarda diğer sürücülerin korna ile uyarı yapmasına rağmen dikkate almayan sürücü, yoluna devam etti.

Olayın İhlas Haber Ajansı tarafından görüntülenip haber olmasının ardından polis ekipleri devreye girdi. Araç plakasından sürücü Ergün Uzlukaya'ya ulaşan ekipler, hayvana eziyet suçundan 1033 lira para cezası uyguladı. - ADANA

Atı kamyonet arkasına bağlayıp koşturana 1033 lira ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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