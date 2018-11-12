Atı Döven Bakıcı İşten Çıkarıldı

Denizli'deki bir at çiftliğinde, atı sopayla dövdüğüne ilişkin görüntüler sosyal medyaya yansıyan bakıcının işten çıkarıldığı bildirildi.

Merkezefendi ilçesine bağlı Saruhanlı Mahallesi'ndeki bir at çiftliğinde, iple bağlı ata, görevli bakıcının sopayla defalarca vurma anlarının yer aldığı görüntü sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntünün yayılmasının ardından Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği (SOHAYKO) Başkanı Yasin Yılmaz ve dernek üyeleri, olaya tepki gösterdi.

Dernek Başkanı Yılmaz, yaptığı açıklamada, ata yapılan kötü muameleyle ilgili gerekli hukuki işlemleri başlattıklarını ifade ederek, ata işkence yapan kişinin cezalandırılmasını istedi.

Paylaşılan görüntünün kan dondurucu olduğunu dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"İhbar videosu sosyal medya aracılığıyla elimize ulaştı. İzleyince kanımızı dondurdu. Biz sadece şiddetin 7 saniyelik bölümünü gördük devamında neler yaşandı bilemiyoruz ancak araştırıyoruz. At çiftliği sahibi, hayvanseverlerin tepkilerinden sonra özür metni yayınladı. Mevcut yasada bu zulme sadece para cezası var. Hayvan hakları ile ilgili acilen yeni yasanın yürürlüğe girmesini gerekiyor."

Çiftlik sahibinden "hırçın" savunması

Bu arada at çiftliği sahibi İbrahim Abacı, kötü muameleye maruz kaldığı iddia edilen atın ahırdan kaçtığını ve oyun parkındaki çocuklara zarar vermemesi için görüntülerde yer alan çalışanları A.G'nin yarım saat peşinden koştuğunu dile getirerek, şu savunmayı yaptı:

"Hırçın olan bu atımız yakalanmamak için çaba göstermiş. Etrafa zarar vermemesi için çaba gösteren çalışanımız, atı bir kenarda kıstırdığında, ona da zarar vermeye çalışmış. O da yerden bulduğu bir şeyle ata vurmuş. Atı kırbaçlama olayını duyunca kendisi ile görüştüm ve işine son verdim."

Sosyal medyada yayınlanan ve cep telefonuyla çekilen görüntüde, A.G'nin, iple bağlı ata sopayla defalarca vurması ve "Bekle diyorum ben. Bekle dedim mi bekleyeceksin tamam mı?" diye bağırması, sopa darbeleriyle atın da acıyla şaha kalkmaya çalıştığı görülüyor.