Atı araca bağlayıp çektiler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Atı araca bağlayıp çektiler

İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey - Haberler | Güncel

Atı araca bağlayıp çektiler Kahramanmaraş'ta bir atın sepetli elektrikli motosiklete bağlanıp çekilmesi tepki gördü.

Atı araca bağlayıp çektiler

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir atın sepetli elektrikli motosiklete bağlanıp çekilmesi tepki gördü.

Merkez Onikişubat ilçesi Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana gelen olayda, üzerinde 2 kişi bulunan plakası öğrenilemeyen sepetli elektrikli motosiklete bağlanan atı gören çevredeki vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla o anları görüntüledi. Bağladıkları atı çekerek yolculuk yapan kişiler bir süre sonra trafikte gözden kayboldu.

Atı araca bağlayıp çektiler
Atı araca bağlayıp çektiler
Atı araca bağlayıp çektiler
Atı araca bağlayıp çektiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Varank Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Civan Canova Selin Şekerci Yiğit Marcus Aral
Spor Ali Koç Fatih Terim Metin Oktay Sergen Yalçın Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Atı araca bağlayıp çektiler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 10:20:41. #1.16#

title