İspanya Kral Kupası 32. turunda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Athletico Mancha, sahasında Athletic Bilbao'yu konuk edecek. İki takım kozlarını paylaşacak. Karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki Athletico Mancha - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? detaylar haberimizde.

ATHLETİCO MANCHA - ALTLETİC BİLBAO MAÇI NE ZAMAN?

Athletico Mancha - Athletic Bilbao maçı, 6 Ocak Perşembe günü saat 20:00'da oynanacak.

ATHLETİCO MANCHA - ALTLETİC BİLBAO MAÇI HANGİ KANALDA?

Athletico Mancha - Athletic Bilbao maçı, 6 Ocak Perşembe günü saat 20:00'da oynanacak. Karşılaşma Tivibu Spor 2'den canlı yayınlanacak.

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