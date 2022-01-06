Athletico Mancha - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İspanya Kral Kupası son 32 turunda Athletico Mancha ile Athletic Bilbao karşı karşıya gelecek. Spor severler, karşılaşmanın detaylarını merak ediyor. Peki Athletico Mancha - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İspanya Kral Kupası 32. turunda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Athletico Mancha, sahasında Athletic Bilbao'yu konuk edecek. İki takım kozlarını paylaşacak. Karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki Athletico Mancha - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? detaylar haberimizde.
ATHLETİCO MANCHA - ALTLETİC BİLBAO MAÇI NE ZAMAN?
Athletico Mancha - Athletic Bilbao maçı, 6 Ocak Perşembe günü saat 20:00'da oynanacak.
ATHLETİCO MANCHA - ALTLETİC BİLBAO MAÇI HANGİ KANALDA?
Athletico Mancha - Athletic Bilbao maçı, 6 Ocak Perşembe günü saat 20:00'da oynanacak. Karşılaşma Tivibu Spor 2'den canlı yayınlanacak.
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