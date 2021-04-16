Athletic Club ve Barcelona'nın Karşılaştığı Son Kral Kupası Finali
1984 sezonu Kral Kupası finalinde Athletic Club Endika Guarrotexena'nın golüyle Barcelona'yı 1-0 mağlup ederek kupaya uzanan taraf olmuştu. Athletic Club'un son kazandığı Kral Kupası maçının önemli anlarına ve kupa törenine birlikte göz atalım.
1984 sezonu Kral Kupası finalinde Athletic Club Endika Guarrotexena'nın golüyle Barcelona'yı 1-0 mağlup ederek kupaya uzanan taraf olmuştu. Athletic Club'un son kazandığı Kral Kupası maçının önemli anlarına ve kupa törenine birlikte göz atalım.
Kaynak: Dugout