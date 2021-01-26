Athletic Club'un 2020-21 Sezonu İspanya Süper Kupası Şampiyonluğunun Hikayesi
26.01.2021 23:14 | Son Güncelleme: 26.01.2021 23:18
Athletic Club Real Madrid ve finalde Barcelona gibi devleri mağlup ederek 2020-21 sezonu İspanya Süper Kupası'nda tarihi bir başarıya imza attı. Athletic Club'un muhteşem İspanya Süper Kupası hikayesine birlikte göz atalım.
Athletic Club Real Madrid ve finalde Barcelona gibi devleri mağlup ederek 2020-21 sezonu İspanya Süper Kupası'nda tarihi bir başarıya imza attı. Athletic Club'un muhteşem İspanya Süper Kupası hikayesine birlikte göz atalım.
Kaynak: Dugout