Athletic Club'un 2020-21 Sezonu İspanya Süper Kupası Şampiyonluğunun Hikayesi

Athletic Club Real Madrid ve finalde Barcelona gibi devleri mağlup ederek 2020-21 sezonu İspanya Süper Kupası'nda tarihi bir başarıya imza attı. Athletic Club'un muhteşem İspanya Süper Kupası hikayesine birlikte göz atalım.