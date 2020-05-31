Athletic Bilbao, teknik direktör Garitano ile sözleşme yeniledi İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Athletic Bilbao, teknik direktör Gaizka Garitano'nun sözleşmesini bir yıl uzattı.

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Athletic Bilbao, teknik direktör Gaizka Garitano'nun sözleşmesini bir yıl uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2018'in aralık ayından bu yana A takımı çalıştıran 44 yaşındaki İspanyol teknik adam ile 2020-21 sezonu sonuna kadar geçerli yeni sözleşme imzalandı.

Bu sezon yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden 27. haftada ara verilen La Liga'da 10. sırada yer alan Athletic Bilbao, İspanya Kral Kupası'nda Real Sociedad ile final oynayacak.

Kaynak: AA