Athletic Bilbao Sembol Golcüsünü Yuvada Tuttu
36 yaşındaki Aritz Aduriz bir sezon daha Bask kulübünün formasını giyecek.
La Liga ekibi Athletic Bilbao, golcü oyuncusu Aritz Aduriz'in sözleşmesini bir yıllığına uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki İspanyol forvet Aduriz'in sezon sonunda bitecek sözleşmesinin 30 Haziran 2019'a kadar uzatıldığı bildirildi.
Açıklamada, Aduriz'in sözleşmesindeki serbest kalma bedelinin 40 milyon euro olarak belirlendiği ifade edildi.
Kariyerinin büyük bölümünü Athletic Bilbao'da geçiren tecrübeli golcü, bu sezon 19 maça çıktı ve 9 gol kaydetti.
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Kaynak: EuroSport.com
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