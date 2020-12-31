Athletic Bilbao - Real Sociedad İspanya La Liga maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
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Athletic Bilbao - Real Sociedad İspanya La Liga maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

31.12.2020 11:39 | Son Güncelleme: 31.12.2020 11:53
Athletic Bilbao - Real Sociedad İspanya La Liga maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

La Liga'da bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi Athletic Bilbao - Real Sociedad maçıdır. Peki, Athletic Bilbao - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın en heyecanlı maçları bugün oynanıyor. Peki, Athletic Bilbao - Real Sociedad maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...

ATHLETİC BİLBAO - REAL SOCİEDAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Athletic Bilbao - Real Sociedad, İspanya La Liga maçı 31 12 2020 günü oynanacak.Maçın başlama saati 16:00.

ATHLETİC BİLBAO - REAL SOCİEDAD MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Athletic Bilbao - Real Sociedad, maçı Spor Smart, Smart Spor HD, kanalından yayınlanacak.

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