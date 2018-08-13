Athletic Bilbao, Real Sociedad'ın Genç Yıldızı Mikel Oyarzabal'ye 50 Milyon Euro Ödemeyi Kabul Etti

Kepa Arrizabalaga'yı 80 milyon euroya Chelsea'ye satan Athletic Bilbao, Real Sociedad'ın Genç oyuncusu Mikel Oyarzabal'ı transfer ediyor.

SERBEST KALMA MADDESİNİ ÖDEMEYİ KABUL ETTİ

Bask ekibi, ezeli rakibi Real Sociedad'ın genç yıldızı Mikel Oyarzabal'ın 50 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödemeyi kabul etti ve futbolcu ile görüşmelere başladı.

48 SAAT SÜRE İÇİNDE BİLBAO'YA EVET DERSE TRANSFER BİTECEK

İspanyol AS gazetesinin iddiasına göre 21 yaşındaki İspanyol kanat oyuncusu, 48 saat içinde Bilbao'ya evet derse transfer bitecek.

Real Sociedad alt yapısında futbola başlayan Mikel Oyarzabal, geçen sezon La Liga'da 35 maça çıkarken 12 gol ve 7 asist üretmişti.