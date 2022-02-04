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Athletic Bilbao Kral Kupası çeyrek finalinde Real Madrid'i eledi

AA, Şenhan Bolelli - Spor
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Athletic Bilbao Kral Kupası çeyrek finalinde Real Madrid'i eledi

İspanya futbol Kral Kupası çeyrek finalinde Athletic Bilbao sahasında oynadığı maçta Real Madrid'i 1-0 yenerek kupa dışında bıraktı.

İspanya futbol Kral Kupası çeyrek finalinde Athletic Bilbao sahasında oynadığı maçta Real Madrid'i 1-0 yenerek kupa dışında bıraktı.

İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada Athletic Bilbao'ya yarı finali getiren golü 89. dakikada Alex Berenguer attı.

Kupada son 16'larda Barcelona'yı eleyen Athletic Bilbao, çeyrek finalde de Real Madrid'i eleme başarısını gösterdi.

Athletic Bilbao 23 kez ile Kral Kupası'nı Barcelona'nın (31) ardından en çok kazanan 2. takım olarak biliniyor.

Kral Kupası'nın diğer yarı finalistleri Valencia, Rayo Vallecano ve Real Betis oldu.

AA / Şenhan Bolelli - Spor

Athletic Bilbao, Real Madrid, Kral Kupası, İspanya, Spor, Haber

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